Новый эпизод Эль-Ниньо: Панамскому каналу грозит очередное обмеление

Панамский канал – одна из ключевых артерий мировой торговли – снова под угрозой. Страна готовится к новому эпизоду Эль-Ниньо, который может привести к снижению уровня осадков и повторить кризис 2023-24-х годов. Тогда нехватка воды вынудила ограничить число транзитов и загрузку судов, задержав сотни кораблей на недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня тревога растет: канал обеспечивает около 5 % мирового морского трафика, соединяя почти две тысячи портов в 170 странах. Любая задержка бьет по логистике между Азией и Америкой.

Лус Грасиэла Моралес, директор Института метеорологии и гидрологии Панамы: Мы находимся в режиме предупреждения по Эль‑Ниньо. Процесс уже начался. Сейчас он слабый, но усиление ожидается в октябре, ноябре и декабре. По нашим прогнозам, влияние Эль‑Ниньо продлится как минимум до следующего года.

Аякс Мурийо, руководитель дивизиона гидрометеорологии Панамского канала:

Мы начали экономить воду еще в декабре 2025 года, даже при почти заполненных водохранилищах. Сейчас стратегически сохраняем воду в Алахуэле и дозируем сток из Гатуна. В этом году объема достаточно, чтобы не сокращать число транзитов. Возможно, придется корректировать осадку судов, прежде всего нео‑панамакс.

Экономисты предупреждают: новая засуха может увеличить логистические издержки, задержать поставки и вызвать перебои в цепочках снабжения – от продовольствия до сырьевых товаров. Официальные прогнозы пока не предполагают ограничений по числу проходов. Но по мере усиления Эль-Ниньо главный вопрос – сможет ли Панама удержать уровень воды, необходимый для бесперебойной работы канала и стабильности мировой торговли.