В столице Бельгии люди перекрыли центр города. Они требуют повысить зарплату и остановить инфляцию

В Европе начались акции протеста против повышения цен и падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии десятки тысяч людей 20 июня перекрыли центр столицы. Люди требуют от правительства повысить зарплаты и остановить инфляцию. Многие предприятия объявили забастовку. К ней присоединились и транспортники, в том числе сотрудники безопасности аэропорта Брюсселя. Это вызвало задержку или отмену десятков рейсов.