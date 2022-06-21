В столице Бельгии люди перекрыли центр города. Они требуют повысить зарплату и остановить инфляцию

В Европе начались акции протеста против повышения цен и падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе начались акции протеста против повышения цен и падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бельгии десятки тысяч людей 20 июня перекрыли центр столицы. Люди требуют от правительства повысить зарплаты и остановить инфляцию. Многие предприятия объявили забастовку. К ней присоединились и транспортники, в том числе сотрудники безопасности аэропорта Брюсселя. Это вызвало задержку или отмену десятков рейсов.
В Бельгии резко выросли цены на газ, электроэнергию и продукты. Цены на бензин превысили два евро за литр, что стало рекордом для страны. В одной из самых благополучных стран Европы резко снизилась покупательная способность населения. По информации Центробанка Бельгии, в 2022 году инфляция в стране составит 8 %. Подобные акции прошли и в Ирландии.