Ирландия стала одной из самых дорогих в Европе. Местные пенсионеры протестуют против инфляции

Новости Ирландии. В Ирландии прошли акции протеста против инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние годы страна превратилась в одну из самых дорогих в Европе. Рост цен на топливо, электроэнергию, продукты и аренду жилья оставляют людей без средств к существованию.

Большинство из тех, кто вышел в эти выходные, 18 и 19 июня, на улицы городов, были пенсионеры, которых падение уровня жизни затронуло больше всех. Организаторы акций протеста, которые прошли по всей стране, требуют, чтобы правительство приняло чрезвычайный бюджет, который поможет сдержать рост цен.