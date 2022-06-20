ООН сократит размер продовольственных пайков для беженцев

В наибольшей степени от этого пострадают беженцы в Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде. Причины такого решения – нехватка финансирования и продовольственный кризис. А ситуация в Украине и масштабные антироссийские санкции повлекли за собой нарушения поставок зерна. Это еще больше повысило риск продовольственного кризиса в ряде стран мира, так как с начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. А запасов во всем мире хватит только на 10 недель.