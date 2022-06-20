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ООН сократит размер продовольственных пайков для беженцев

20 июня 2022 20:39
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ООН почти наполовину сократит для беженцев размер продовольственных пайков, сообщили в программу Новости «24 часа» на СТВ.

ООН сократит размер продовольственных пайков для беженцев-1

В наибольшей степени от этого пострадают беженцы в Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде. Причины такого решения – нехватка финансирования и продовольственный кризис. А ситуация в Украине и масштабные антироссийские санкции повлекли за собой нарушения поставок зерна. Это еще больше повысило риск продовольственного кризиса в ряде стран мира, так как с начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. А запасов во всем мире хватит только на 10 недель.

# Экономический кризис # Фотофакт

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