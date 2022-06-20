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8% эстонцев не покупают выписанные им лекарства из-за роста цен

20 июня 2022 20:37
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Новости Эстонии. Рост цен негативно отразился на жизни почти 80 % жителей Эстонии. Таковы результаты опроса, который решила провести Социал-демократическая партия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8% эстонцев не покупают выписанные им лекарства из-за роста цен-1

Согласно исследованию, 46 % опрошенных урезали свои расходы на продукты. Еще почти половина сознательно экономит электроэнергию. Кроме того, 32 % респондентов отодвинули на неопределенный срок планы по ремонту дома или квартиры. А 8 % эстонцев не покупают выписанные им лекарства из-за роста цен.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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