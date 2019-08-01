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В стене между США и Мексикой установили розовые качели

01 августа 2019 12:17
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Новости Беларуси. Автор необычного аттракциона – американский архитектор Рональд Раэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стене между США и Мексикой установили розовые качели-1

Таким образом он хотел обратить внимание соотечественников на то, что по обе стороны границы люди едины. Качели оборудовали в промежутках между прутьями.

В стене между США и Мексикой установили розовые качели-4

Желающих на них покачаться с каждым часом становится все больше: и взрослые, и дети улыбчиво приветствуют друг друга. Очевидно, что идею архитектора жители обеих стран оценили.

В стене между США и Мексикой установили розовые качели-7

# США # Фотофакт

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