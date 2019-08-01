В стене между США и Мексикой установили розовые качели

Новости Беларуси. Автор необычного аттракциона – американский архитектор Рональд Раэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Автор необычного аттракциона – американский архитектор Рональд Раэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом он хотел обратить внимание соотечественников на то, что по обе стороны границы люди едины. Качели оборудовали в промежутках между прутьями.
Желающих на них покачаться с каждым часом становится все больше: и взрослые, и дети улыбчиво приветствуют друг друга. Очевидно, что идею архитектора жители обеих стран оценили.