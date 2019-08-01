Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

Новости Йемена. В Йемене совершена террористическая атака на полицейский участок: по различным данным, погибли от 5 до 20 человек, еще около 40 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что взорвался заминированный автомобиль. Ударная волна затронула и находящиеся рядом здания. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.