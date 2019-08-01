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Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

01 августа 2019 12:04
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Новости Йемена. В Йемене совершена террористическая атака на полицейский участок: по различным данным, погибли от 5 до 20 человек, еще около 40 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка-1

Известно, что взорвался заминированный автомобиль. Ударная волна затронула и находящиеся рядом здания. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка-4

Ни одна их действующих на территории страны группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка-7

# Теракт # Фотофакт

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