С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко

Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа по всей стране пройдут костюмированные шествия, концерты и кулинарные выставки. Люди в этот день украшают улицы и дома национальными флагами. Вечером щвейцарцы традиционно зажгут костры и устроят красочные фейерверки.