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С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко

01 августа 2019 08:47
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Новости Швейцарии. Швейцария отмечает Национальный праздник – День основания Конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко-1

1 августа по всей стране пройдут костюмированные шествия, концерты и кулинарные выставки. Люди в этот день украшают улицы и дома национальными флагами. Вечером щвейцарцы традиционно зажгут костры и устроят красочные фейерверки.

С Днём основания Конфедерации Швейцарию поздравил Александр Лукашенко-4

С национальным праздником президента страны Ули Маурера от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

# Беларусь-Швейцария # Александр Лукашенко # Ули Маурер # Фотофакт

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