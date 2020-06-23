Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

Новости Украины. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что погибших под обломками здания больше нет. Теперь поврежденным жилым строением займутся городские власти. Разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушено несколько этажей, повреждено 40 квартир.