Взрыв в киевской многоэтажке: поиски людей завершены, разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут

Новости Украины. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажном доме в Киеве завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что погибших под обломками здания больше нет. Теперь поврежденным жилым строением займутся городские власти. Разрушенный подъезд, вероятнее всего, снесут.
Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушено несколько этажей, повреждено 40 квартир.
Жертвами ЧП стали пять человек. Тело последнего из них достали из-под завалов утром 23 июня. Еще пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь. Основная версия произошедшего – взрыв газа.