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Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

23 июня 2020 16:58
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Новости США. За порчу памятников – до 10 лет тюрьмы. Такое наказание теперь грозит вандалам в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы-1

Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп. Глава Белого дома уполномочил федеральное правительство задерживать каждого, кто портит собственность, включая тех, кто делал это до публикации официального документа.

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Штаты уже почти месяц охвачены массовыми демонстрациями. При этом акции протеста обернулись против собственной истории. По всей стране митингующие крушат памятники, которые долгое время считались национальными символами.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы-4

Последний пример – инцидент в Вашингтоне. Дебоширы попытались снести статую седьмого американского президента Эндрю Джексона. На скульптуре нацарапали надпись «убийца», затем обвязали ее веревками и начали раскачивать.

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы-7

Чтобы оттеснить бунтующих от монумента, стражи порядка были вынуждены применить силу. В ответ на это, протестующие забросали их камнями и бутылками. Нескольким полицейским понадобилась госпитализация. Агрессивно настроенных демонстрантов задержали.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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