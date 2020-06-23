Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы

Новости США. За порчу памятников – до 10 лет тюрьмы. Такое наказание теперь грозит вандалам в Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп. Глава Белого дома уполномочил федеральное правительство задерживать каждого, кто портит собственность, включая тех, кто делал это до публикации официального документа. Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев Штаты уже почти месяц охвачены массовыми демонстрациями. При этом акции протеста обернулись против собственной истории. По всей стране митингующие крушат памятники, которые долгое время считались национальными символами.

Последний пример – инцидент в Вашингтоне. Дебоширы попытались снести статую седьмого американского президента Эндрю Джексона. На скульптуре нацарапали надпись «убийца», затем обвязали ее веревками и начали раскачивать.