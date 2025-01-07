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В Стамбуле прошли традиционные ныряния за крестом

07 января 2025 08:04
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У верующих, отметивших Рождество 25 декабря, 7 января Крещение. Этот праздник считается самым древним в христианской культуре. Традиционно проходят богослужения в храмах и купания в прорубях. Такой обычай жив не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле прошли традиционные ныряния за крестом-2

Так, в Стамбуле Крещение отмечают в заливе Золотой Рог. По обыкновению, патриарх бросает в воду свой крест, а мужчины ныряют в ледяную воду, бросаясь в погоню за ним. Некоторые верующие ради участия в столь необычном состязании приезжают даже из других стран. Лишь бы побороться за божье благословение. Считается, что именно его получает победитель заплыва.

Желающих посмотреть заплыв было больше, чем участников, но зрелищности мероприятие это не лишило. Тем более, что условия действительно экстремальные. Температура воды составляла всего 11 градусов по Цельсию.

# Рождество

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