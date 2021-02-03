Рига не готова принимать болельщиков. Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт без зрителей

3 февраля стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который присвоила себе Латвия, проведут без зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования пройдут в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества, – так выразился премьер-министр Латвии. Рига не готова принимать болельщиков, ссылаясь на пандемию.

Пустые трибуны остро ставят и финансовый вопрос. Теперь вся надежда на Международную федерацию хоккея, которая, напомним, решила отдать наш чемпионат Европе. Теперь это точно будет заурядным спортивным турниром, доступным лишь телезрителям.