Байден подписал указы об отмене некоторых решений Трампа в сфере миграционной политики

Новости США. Надежда для нелегалов. Джо Байден отменил ряд распоряжений своего предшественника Трампа в миграционной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписав три указа, новый глава Белого дома положил конец политике разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы. Кроме того, создана специальная группа, которая займется вопросами воссоединения таких семей.

Байден отметил, что, принимая такие решения, не занимается законотворчеством, а устраняет плохую политику. Стоит отметить, что демократ обещал внести изменения в миграционную сферу еще до вступления в должность президента. Практически сразу после инаугурации он остановил строительство стены на границе с Мексикой, а также отменил режим ЧС.