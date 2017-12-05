В США запретили въезд мусульманским мигрантам

Новости США. Соединенные Штаты ужесточают иммиграционную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд страны поддержал указ Дональда Трампа, ужесточающий правила въезда мигрантов из ряда стран. В поддержку указа выступили 7 из 9 судей. Данный документ затронул, в основном, страны с мусульманским населением.

Въезд отныне запрещен для граждан Йемена, Ливии, Сирии, Ирана, Сомали и Чада. А двумя месяцами ранее, границы США закрылись для граждан Северной Кореи. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что данная мера необходима для защиты страны от терроризма.