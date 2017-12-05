В США запретили въезд мусульманским мигрантам

Новости США. Соединенные Штаты ужесточают иммиграционную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Соединенные Штаты ужесточают иммиграционную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верховный суд страны поддержал указ Дональда Трампа, ужесточающий правила въезда мигрантов из ряда стран. В поддержку указа выступили 7 из 9 судей. Данный документ затронул, в основном, страны с мусульманским населением.
Въезд отныне запрещен для граждан Йемена, Ливии, Сирии, Ирана, Сомали и Чада. А двумя месяцами ранее, границы США закрылись для граждан Северной Кореи. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что данная мера необходима для защиты страны от терроризма.
Правда, решение Верховного суда все же носит временный характер, пока окончательно не будут рассмотрены иски, поданные против данного указа.