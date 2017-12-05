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Он находился на крыше: Михаила Саакашвили задержали в Киеве

05 декабря 2017 09:04
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Новости Украины. Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря.

По информации некоторых украинских изданий, политика задержали, когда он находился на крыше дома, в котором живет.

Как сообщает ТАСС с места событий, Саакашвили вывели из здания в наручниках.

По информации Генпрокуратуры Украины, в квартире политика были проведены обыски. Их причины пока не оглашаются.

Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора:
Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины.

В октябре в Киеве прошел «Михомайдан», на котором народ просил у политика помощи в решении проблем отмены депутатской неприкосновенности, реформы избирательной системы и создания антикоррупционного суда (подробности).

 

# Фотофакт # Михаил Саакашвили # Международная политика

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