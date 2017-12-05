Британцы хотят провести еще один референдум по Brexit: чем грозит выход страны из ЕС?

Новости Великобритании. Британцы хотели бы провести еще один референдум по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу, идею поддержала половина респондентов. Правда, в данном случае на обсуждении условия выхода Туманного Альбиона из ЕС. Большинство из более чем 1000 опрошенных человек заявили, что страна выплатит в ходе Brexit «слишком много денег». А значит, лучше не покидать объединенную Европу.

Ранее появлялась информация, что «развод» с Евросоюзом обойдется казне Великобритании почти в 50 миллиардов евро. Новый раунд переговоров по выходу страны из ЕС состоялся 4 декабря днем. Однако окончательных договоренностей достичь так и не удалось.