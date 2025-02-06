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В США вспыхнули протесты против политики Трампа

06 февраля 2025 11:12
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По всей территории США проходят акции протеста против действий недавно вступившего в должность президента Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США вспыхнули протесты против политики Трампа-2

Сотни тысяч человек на улицах городов выражают свое возмущение репрессиями против мигрантов и планами главы Белого дома принудительно переселить палестинцев из сектора Газа. В Остине, столице штата Техас, сотни протестующих прошли маршем, скандируя: «Нет фашизму!» и «Защитим нашу демократию!». Аналогичные демонстрации можно наблюдать в Калифорнии, Миннесоте, Мичигане, Висконсине, Индиане и других штатах.

В США вспыхнули протесты против политики Трампа-4

Я вижу, как протестное движение растет. Трамп правит лишь двадцать дней, но уже видно, к чему это ведет. Поэтому я думаю, что люди начинают осознавать, с чем мы столкнулись, и выйдут на улицы.

С критикой демонстранты обрушились и на Илона Маска. Они возмущены тем, что бизнесмен имеет доступ к данным госучреждений и правительства. На многочисленных протестах можно увидеть плакаты с надписью «Никто не голосовал за Илона Маска».

# Акции протеста # Дональд Трамп

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