Польские перевозчики грозят заблокировать границу с Украиной

Новости Польши. Польские дальнобойщики 3 ноября собираются заблокировать переходы на границе с Украиной. Эту акцию они устраивают, потому что не согласны с недобросовестным поведением перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские транспортники намеренно снижают цены, ломая при этом не только польский, но и весь европейский рынок перевозок, из-за чего тот несет большие убытки. Пока эта забастовка будет однодневной и лишь предупредительной, чтобы привлечь внимание к проблеме. Однако, если профильные министерства двух стран не смогут договориться, как ее решить, подобные акции продолжатся.