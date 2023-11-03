Прямой эфир

Польские перевозчики грозят заблокировать границу с Украиной

03 ноября 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские дальнобойщики 3 ноября собираются заблокировать переходы на границе с Украиной. Эту акцию они устраивают, потому что не согласны с недобросовестным поведением перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики грозят заблокировать границу с Украиной-1

Украинские транспортники намеренно снижают цены, ломая при этом не только польский, но и весь европейский рынок перевозок, из-за чего тот несет большие убытки. Пока эта забастовка будет однодневной и лишь предупредительной, чтобы привлечь внимание к проблеме.  Однако, если профильные министерства двух стран не смогут договориться, как ее решить, подобные акции продолжатся.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германия поставила Украине ещё 25 танков
03 ноября 2023 06:45

Германия поставила Украине ещё 25 танков

В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин
03 ноября 2023 06:39

В США столкнулись 8 грузовых и легковых машин

В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта
03 ноября 2023 06:09

В Турции сдавать жильё туристам будут по лицензии Минкульта