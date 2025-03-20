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В США вооружённый мужчина пытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

20 марта 2025 10:39
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Чрезвычайное происшествие в США. У штаб-квартиры Центрального разведуправления был замечен мужчина, который выкрикивал угрозы, размахивая оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США вооружённый мужчина пытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ-2

На место ЧП оперативно прибыли подразделения полицейского спецназа. Они перекрыли дороги и оцепили район. После этого начались многочасовые переговоры со злоумышленником. Он угрожал правоохранителям пистолетом, но стрельбу не открывал и не выдвигал никаких требований. После долгого противостояния мужчина сдался полиции. Сейчас выясняются его личность и мотив.

# Международная политика # США # ЧП

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