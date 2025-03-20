В США вооружённый мужчина пытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

Чрезвычайное происшествие в США. У штаб-квартиры Центрального разведуправления был замечен мужчина, который выкрикивал угрозы, размахивая оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место ЧП оперативно прибыли подразделения полицейского спецназа. Они перекрыли дороги и оцепили район. После этого начались многочасовые переговоры со злоумышленником. Он угрожал правоохранителям пистолетом, но стрельбу не открывал и не выдвигал никаких требований. После долгого противостояния мужчина сдался полиции. Сейчас выясняются его личность и мотив.