В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища

Новости мира. В Darknet выставили на продажу похищенные сокровища дрезденской галереи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская охранная компания, которой было поручено расследование преступления, утверждает, что предполагаемые преступники намерены продать несколько старинных ювелирных изделий.

В электронном не отслеживаемом письме злоумышленники запросили 9 миллионов евро за два украшения. Речь идет о нагрудной звезде польского ордена Белого орла и бриллианте «Саксонский белый» весом более 49 карат.