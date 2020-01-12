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В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища

12 января 2020 12:05
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Новости мира. В Darknet выставили на продажу похищенные сокровища дрезденской галереи,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища -1

Израильская охранная компания, которой было поручено расследование преступления, утверждает, что предполагаемые преступники намерены продать несколько старинных ювелирных изделий.

В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища -4

В электронном не отслеживаемом письме злоумышленники запросили 9 миллионов евро за два украшения. Речь идет о нагрудной звезде польского ордена Белого орла и бриллианте «Саксонский белый» весом более 49 карат.

В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища -7

Вся информация была передана в дрезденскую прокуратуру. Напомним, ограбление музея-сокровищницы «Зеленый свод», крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий, произошло 25 ноября 2019 года. По словам экспертов, похищенные изделия бесценны.

# Кража # Фотофакт

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