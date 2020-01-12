В Darknet продают украденные из дрезденской галереи сокровища

Новости мира. В Darknet выставили на продажу похищенные сокровища дрезденской галереи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Darknet выставили на продажу похищенные сокровища дрезденской галереи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израильская охранная компания, которой было поручено расследование преступления, утверждает, что предполагаемые преступники намерены продать несколько старинных ювелирных изделий.
В электронном не отслеживаемом письме злоумышленники запросили 9 миллионов евро за два украшения. Речь идет о нагрудной звезде польского ордена Белого орла и бриллианте «Саксонский белый» весом более 49 карат.
Вся информация была передана в дрезденскую прокуратуру. Напомним, ограбление музея-сокровищницы «Зеленый свод», крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий, произошло 25 ноября 2019 года. По словам экспертов, похищенные изделия бесценны.