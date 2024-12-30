В США умер 39-й президент Джимми Картер

Неправительственная организация «Центр Картера» сообщила о смерти 39-го американского президента Джимми Картера, занимавшего свой пост с 1977 по 1981 год. Об этом пишет ТАСС.

Картер умер в своем доме в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Свои соболезнования выразили Джо Байден и Дональд Трамп.