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В США умер 39-й президент Джимми Картер

30 декабря 2024 12:52
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Неправительственная организация «Центр Картера»  сообщила о смерти 39-го американского президента Джимми Картера, занимавшего свой пост с 1977 по 1981 год. Об этом пишет ТАСС.

Картер умер в своем доме в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Свои соболезнования выразили Джо Байден и Дональд Трамп.

В США умер 39-й президент Джимми Картер-1

Фото: pixabay

Он ввел запрет на поставки пшеницы в СССР и бойкотировал Олимпиаду в Москве. После ухода из Белого дома Картер получил Нобелевскую премию мира и написал множество книг. У него родились четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков. В 2023 году умерла его жена Розалин.

В 2015 году у Картера была обнаружена меланома, и он принял решение пройти лечение в хосписе у себя дома в 2023 году. Картеры стали самой долгоживущей президентской парой в истории.

# Джимми Картер # Некролог

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