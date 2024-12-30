Швейцария видит себя частью решения украинского конфликта

По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, страна видит себя частью решения украинского кризиса через нейтралитет и мирные усилия. Свою приверженность конфедерация демонстрирует с 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кассиса, нейтралитет сохраняется до тех пор, пока его признают другие страны. Швейцария желает играть в мирном процессе активную роль.

В декабре Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что оно готово участвовать в переговорном процессе по прекращению огня в Украине, но при этом не организовывать новую миротворческую конференцию. Встреча в Бюргенштоке в июне 2023 года закончилась неудачей: 17 стран, включая Россию, не подписали коммюнике.