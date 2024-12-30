Прямой эфир

Швейцария видит себя частью решения украинского конфликта

30 декабря 2024 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, страна видит себя частью решения украинского кризиса через нейтралитет и мирные усилия. Свою приверженность конфедерация демонстрирует с 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Швейцария видит себя частью решения украинского конфликта-1

Фото: pixabay

По словам Кассиса, нейтралитет сохраняется до тех пор, пока его признают другие страны. Швейцария желает играть в мирном процессе активную роль.

В декабре Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что оно готово участвовать в переговорном процессе по прекращению огня в Украине, но при этом не организовывать новую миротворческую конференцию. Встреча в Бюргенштоке в июне 2023 года закончилась неудачей: 17 стран, включая Россию, не подписали коммюнике.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
FT: Польша намерена построить дорогу к РФ для переброски военных
30 декабря 2024 10:52

FT: Польша намерена построить дорогу к РФ для переброски военных

В Латвии растёт число жителей, желающих уехать из страны
30 декабря 2024 10:42

В Латвии растёт число жителей, желающих уехать из страны

Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года
30 декабря 2024 10:38

Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года