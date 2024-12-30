Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон перебрасывает Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и тысячи ракет. Об этом пишет ТАСС.

До конца срока полномочий Байдена США будут укреплять позиции Киева. Россия утверждает, поставка оружия мешает достижению урегулирования и втягивает НАТО в конфликт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом для России. В Кремле считают, что поставки оружия в страну не способствуют проведению переговоров и будут иметь негативный эффект.