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Байден сообщил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов

30 декабря 2024 12:06
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Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон перебрасывает Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и тысячи ракет. Об этом пишет ТАСС.

Байден сообщил о передаче Украине сотен тысяч боеприпасов-1

Фото: x.com POTUS

До конца срока полномочий Байдена США будут укреплять позиции Киева. Россия утверждает, поставка оружия мешает достижению урегулирования и втягивает НАТО в конфликт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом для России. В Кремле считают, что поставки оружия в страну не способствуют проведению переговоров и будут иметь негативный эффект.

# Международная политика # Джо Байден

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