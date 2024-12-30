FT: Польша намерена построить дорогу к РФ для переброски военных

В 2025 году Польша собирается строить дорогу к границе с Калининградской областью для быстрого перемещения войск.
Строительные работы начнутся в течение ближайших месяцев. Об этом пишет ТАСС.
В 2025 году Польша собирается строить дорогу к границе с Калининградской областью для быстрого перемещения войск.
Строительные работы начнутся в течение ближайших месяцев. Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
В ноябре Польша начала строить защитные укрепления на границе с Россией, поставив более 3500 бетонных «ежей» в районе деревни Домбрувка. Варшава также планирует создать систему активного наблюдения.