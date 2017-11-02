В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо

Новости США. В Соединенных Штатах опять раздаются звуки выстрелов. На этот раз в штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека стали жертвами стрельбы у супермаркета американского города Торнтон. На месте погибли 2 человека, позже в больнице скончалась раненая женщина.