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В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо

02 ноября 2017 09:14
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Новости США. В Соединенных Штатах опять раздаются звуки выстрелов. На этот раз в штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо-1

3 человека стали жертвами стрельбы у супермаркета американского города Торнтон. На месте погибли 2 человека, позже в больнице скончалась раненая женщина.

По сообщениям полиции, по подозрению в нападении пока никто не задержан. По данным местных СМИ, информации о возможных связях произошедшего с терроризмом пока нет.

# Фотофакт # Стрельба в США

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