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В США с запущенного пса состригли 15 кг шерсти

14 сентября 2016 10:00
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Новости США. В США зоостилисты провели необычную парикмахерскую процедуру. На протяжении нескольких часов властелины ножниц работали над новым имиджем пса, которого не стригли 6 лет. Облако из шерсти на фотографии – пес до стрижки. Хозяин уделял мало внимания собаке, и она обросла настолько, что можно связать свитера для большой семьи.

Мастера состригли 15 килограммов шерсти. После освобождения от тяжкого груза четвероногий будто помолодел на пару лет. Теперь ему ничего не мешает жизнерадостно резвиться на лужайке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Животные

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