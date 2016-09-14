Мощнейший тайфун прошел вблизи Тайваня

Новости Тайваня. Самый мощный тайфун за 2016 год прошел рядом с Тайванем и принес сильные ветры и проливные дожди. Специалисты зафиксировали рекордную скорость ветра за последние 120 лет – более 260 км/ч.

Синоптики сообщают, что в горных районах выпадет до 800 миллиметров осадков. Это может привести к оползням. Власти страны заранее предупредили жителей о приближающейся стихии. Из небезопасных районов эвакуировали около полутора тысяч человек. Также экстренно закрыли школы и предприятия. Но без разрушений не обошлось: тысячи семей остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.