Прямой эфир

Мощнейший тайфун прошел вблизи Тайваня

14 сентября 2016 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Тайваня. Самый мощный тайфун за 2016 год прошел рядом с Тайванем и принес сильные ветры и проливные дожди. Специалисты зафиксировали рекордную скорость ветра за последние 120 лет – более 260 км/ч.

Синоптики сообщают, что в горных районах выпадет до 800 миллиметров осадков. Это может привести к оползням. Власти страны заранее предупредили жителей о приближающейся стихии. Из небезопасных районов эвакуировали около полутора тысяч человек. Также экстренно закрыли школы и предприятия. Но без разрушений не обошлось: тысячи семей остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше эксгумируют останки жертв крушения самолёта президента Леха Качиньского
13 сентября 2016 20:51

В Польше эксгумируют останки жертв крушения самолёта президента Леха Качиньского

Видео с места событий: теракт в пакистанском Шикарпуре
13 сентября 2016 07:44

Видео с места событий: теракт в пакистанском Шикарпуре

В Италии автомобиль въехал в толпу людей: среди раненых – младенец
09 сентября 2016 16:18

В Италии автомобиль въехал в толпу людей: среди раненых – младенец