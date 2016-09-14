В Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Новости США. В Нью-Йорке официально открылась 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В повестку дня внесены проблемы развития стран Африки, координации усилий по оказанию гуманитарной помощи, развития международного права. Также будет обсуждаться положение дел на Ближнем Востоке, Палестинский и Кипрский вопросы, ситуация в Афганистане и ряд других.

Через неделю после открытия сессии пройдет общеполитическая дискуссия, в которой примут участие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. По традиции ее откроют выступления лидеров Бразилии и США. Ожидается, что глава МИД Беларуси выступит с трибуны Генассамблеи 26 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.