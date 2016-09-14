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В Барселоне перевернулся автобус с туристами: МИД Беларуси выясняет, есть ли среди пострадавших белорусы

14 сентября 2016 07:30
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Новости Беларуси. Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии пострадавших белорусов в ДТП в Барселоне, где перевернулся автобус с туристами. Авария произошла этим утром. Пострадали более 20 человек. Трое из них в тяжелом состоянии.

По данным испанской прессы в автобусе находились туристы из Беларуси, Ирландии, Великобритании, Польши, Литвы и Германии. Они ехали из аэропорта в Барселону. По предварительным данным водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автобус перевернулся во время сильного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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