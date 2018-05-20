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В США с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной могло стать частичное обрушение моста

20 мая 2018 14:17
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Новости США. Железнодорожная катастрофа в США. В штате Вирджиния с рельсов сошли около 30 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что пострадавших нет.

В США с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной могло стать частичное обрушение моста-1

Причиной аварии могло стать частичное обрушение железнодорожного моста. Сейчас на месте катастрофы спасатели и рабочие разбирают завалы. Движение поездов на данном участке железнодорожного полотна прервано на неопределенный срок.

# Авария в США # Фотофакт

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