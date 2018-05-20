В США с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной могло стать частичное обрушение моста

Новости США. Железнодорожная катастрофа в США. В штате Вирджиния с рельсов сошли около 30 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что пострадавших нет.
Новости США. Железнодорожная катастрофа в США. В штате Вирджиния с рельсов сошли около 30 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно, что пострадавших нет.
Причиной аварии могло стать частичное обрушение железнодорожного моста. Сейчас на месте катастрофы спасатели и рабочие разбирают завалы. Движение поездов на данном участке железнодорожного полотна прервано на неопределенный срок.