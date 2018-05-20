Лидеры ЕС призвали продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения

После выхода США из иранской сделки, Дональд Трамп пообещал ввести против Тегерана новые санкции и выдвинул фактически невыполнимые условия. Вопреки американскому коллеге, лидеры стран ЕС призвали всех участников сделки и дальше выполнять ее пункты и продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения.