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Лидеры ЕС призвали продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения

20 мая 2018 11:44
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Новости Ирана.Европа твердо намерена игнорировать антииранские санкции Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры ЕС призвали продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения-1

Евросоюз договорился с Тегераном о создании совместной рабочей группы. Она займется вопросами нефтяной торговли.

Лидеры ЕС призвали продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения-4

После выхода США из иранской сделки, Дональд Трамп пообещал ввести против Тегерана новые санкции и выдвинул фактически невыполнимые условия. Вопреки американскому коллеге, лидеры стран ЕС призвали всех участников сделки и дальше выполнять ее пункты и продолжать работать с Ираном, игнорируя введённые США ограничения.

# Европарламент # Фотофакт

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