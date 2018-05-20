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На 74 году скончался председатель LG Group Ку Бон Му

20 мая 2018 12:28
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Новости Южной Кореи. 20 мая в Сеуле на 74 году жизни скончался председатель четвёртого по величине конгломерата Южной Кореи LG Group Ку Бон Му.  

Как сообщает The Korea Herald, в 2017 году Ку Бон Му перенёс две операции на мозге, а с начала 2018 года мужчина посещал больницу из-за осложнений. 17 мая председателя LG Group экстренно госпитализировали.  

Ку Бон Му родился 10 февраля 1945 года.  

В 1964 году Бон Му поступил в Университет Ёнсе. Позже Ку закончил Университет Ашленд, который находится в США. Следующим стал университет Кливленд, где мужчина получил степень Магистра делового администрирования (Магистра экономического управления).  

В 1975 году Бон Му начал работать в LG Chem. В соответствии с принципами семьи, мужчина начал работу в должности рядового сотрудника.  

В 1980 году Ку перешёл в LG Electronics в Токио, где стал руководителем.  

В 1995 году Бон Му стал председателем совета директоров корпорации LG Group, а его отец Ку Чжа Гён ушёл на пенсию.  

У Ку Бон Му есть две дочери. В 2004 году Ку усыновил своего племянника Кванг Мо. Поскольку есть традиция передавать правление старшему сыну, Ку Кванг Мо является вероятным будущим руководителем LG Group.  

«Используйте возможности для роста на фоне изменений и создания фундамента для постоянного преодоления кризиса», – сказал Ку Бон Му в речи, посвящённой 70-летию LG Group.  

# Некролог # Ку Бон Му # Ку Чжа Гён # Ку Кванг Мо

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