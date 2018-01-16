В США родители удерживали в заточении 13 своих детей: некоторые были прикованы цепями

Новости США. Шокирующие новости пришли из американской Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Супружеская пара удерживала 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет в заточении. Некоторые были прикованы цепями.

Сообщить о происходящем полиции удалось одной из дочерей. 10-летняя девочка сбежала из дома и позвонила в службу спасения. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили истощенных ребят, запертых в темных, дурно пахнущих комнатах и пристегнутых к кроватям. Все они сейчас находятся в больнице.

«Она все время кашляла и выглядела довольно странно. Как будто искала что-то глазами» – подробности резонансной истории.

Родителей полиция задержала. Во время допроса они не смогли объяснить, почему содержали детей в таких условиях.