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«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях

16 января 2018 15:45
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Новости Беларуси. Дело о невероятной жестокости расследуют полицейские Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Перрис правоохранители задержали супругов, которые годами удерживали в заточении 13 своих детей.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -1

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -3

Проходящих мимо этого с виду ничем не примечательного дома людей пробирает дрожь. И неудивительно, ведь события, которые в нем разворачивались на протяжении многих лет, будут пострашнее фильма ужасов. Супружескую пару, которая здесь проживала, задержала полиция.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -6

57-летний Дэвид и 49-летняя Луиза Тёрпены обвиняются в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизни детей. Собравшиеся у дома соседи не могут поверить в реальность происходящего.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -9

Тони Янг, соседка семьи Тёрпен:
Мы только что узнали из социальных сетей о том, что эта семья удерживала в плену собственных детей. Они приковывали их к кроватям! Это просто ужасно! Особенно с учетом того, что в доме было 12 детей.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -12

Киберли Миллиган, соседка семьи Тёрпен:
Мы, на самом деле, почти ничего о них не знали. Они никогда не заходили к нам, я никогда не видела, чтобы к ним кто-то приходил. Их редко можно было встретить на улице. А детей, по-моему, я видела только на Рождество. Они выходили из машины. Хотя не думаю, что это были дети. Физически они выглядели как подростки, но им было, наверно, больше 20 лет.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -15

О том, что ее сестер и братьев буквально держат в плену, сообщила одна из дочерей Тёрпенов. 17-летняя девушка чудом вырвалась из заточения и позвонила в службу спасения. По указанному адресу направили наряд полиции. Дверь открыла мать семейства. За ее разговором со служителем порядка наблюдала эта женщина.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -18

Очевидец:
Она все время кашляла и выглядела довольно странно. Как будто искала что-то глазами. А когда говорила с полицейскими, как будто ухмылялась.

Несмотря на отговорки, правоохранителям все же удалось попасть внутрь. В грязных комнатах без освещения они обнаружили 12 человек в возрасте от 2 до 29 лет. Они выглядели гораздо младше своего возраста. Старшие, чтобы не сбежали, были прикованы к кроватям цепями. У всех наблюдались признаки истощения и побоев. Детей экстренно доставили в больницу.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -21

Марк Уффер, главный врач больницы:
Это просто душераздирающая картина. То, что увидел персонал, не укладывается в голове. Наши сотрудники привыкли заботиться о больных, и они окажут им надлежащую помощь. Больше всего эти люди сейчас нуждаются в заботе и уважении.

В ходе допроса родители так и не смогли внятно объяснить причину жестокого обращения со своими родными. Тёрпины арестованы, залог установлен в размере 9 миллионов долларов для каждого. В отношении супругов проводится расследование. 18 яннваря они предстанут перед судом.

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -24

«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях -26

# Фотофакт # Захват заложников

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