«Это просто душераздирающая картина». Что говорят соседи об американской семье, в которой родители держали детей на цепях

Новости Беларуси. Дело о невероятной жестокости расследуют полицейские Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Перрис правоохранители задержали супругов, которые годами удерживали в заточении 13 своих детей.
Новости Беларуси. Дело о невероятной жестокости расследуют полицейские Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Перрис правоохранители задержали супругов, которые годами удерживали в заточении 13 своих детей.
Проходящих мимо этого с виду ничем не примечательного дома людей пробирает дрожь. И неудивительно, ведь события, которые в нем разворачивались на протяжении многих лет, будут пострашнее фильма ужасов. Супружескую пару, которая здесь проживала, задержала полиция.
57-летний Дэвид и 49-летняя Луиза Тёрпены обвиняются в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизни детей. Собравшиеся у дома соседи не могут поверить в реальность происходящего.
Тони Янг, соседка семьи Тёрпен:
Мы только что узнали из социальных сетей о том, что эта семья удерживала в плену собственных детей. Они приковывали их к кроватям! Это просто ужасно! Особенно с учетом того, что в доме было 12 детей.
Киберли Миллиган, соседка семьи Тёрпен:
Мы, на самом деле, почти ничего о них не знали. Они никогда не заходили к нам, я никогда не видела, чтобы к ним кто-то приходил. Их редко можно было встретить на улице. А детей, по-моему, я видела только на Рождество. Они выходили из машины. Хотя не думаю, что это были дети. Физически они выглядели как подростки, но им было, наверно, больше 20 лет.
О том, что ее сестер и братьев буквально держат в плену, сообщила одна из дочерей Тёрпенов. 17-летняя девушка чудом вырвалась из заточения и позвонила в службу спасения. По указанному адресу направили наряд полиции. Дверь открыла мать семейства. За ее разговором со служителем порядка наблюдала эта женщина.
Очевидец:
Она все время кашляла и выглядела довольно странно. Как будто искала что-то глазами. А когда говорила с полицейскими, как будто ухмылялась.
Несмотря на отговорки, правоохранителям все же удалось попасть внутрь. В грязных комнатах без освещения они обнаружили 12 человек в возрасте от 2 до 29 лет. Они выглядели гораздо младше своего возраста. Старшие, чтобы не сбежали, были прикованы к кроватям цепями. У всех наблюдались признаки истощения и побоев. Детей экстренно доставили в больницу.
Марк Уффер, главный врач больницы:
Это просто душераздирающая картина. То, что увидел персонал, не укладывается в голове. Наши сотрудники привыкли заботиться о больных, и они окажут им надлежащую помощь. Больше всего эти люди сейчас нуждаются в заботе и уважении.
В ходе допроса родители так и не смогли внятно объяснить причину жестокого обращения со своими родными. Тёрпины арестованы, залог установлен в размере 9 миллионов долларов для каждого. В отношении супругов проводится расследование. 18 яннваря они предстанут перед судом.