20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт

Новости Ливии. Не менее 20 человек погибли при атаке на аэропорт в ливийском Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 60 получили серьезные ранения.
Новости Ливии. Не менее 20 человек погибли при атаке на аэропорт в ливийском Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 60 получили серьезные ранения.
Атаку на воздушную гавань совершила вооруженная группа людей. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».
Сообщается, что больших жертв удалось избежать благодаря экстренной эвакуации посетителей. К настоящему моменту атаку удалось отразить. Работа воздушной гавани временно прекращена.