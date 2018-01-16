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20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт

16 января 2018 08:04
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Новости Ливии. Не менее 20 человек погибли при атаке на аэропорт в ливийском Триполи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 60 получили серьезные ранения.

20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт-1

Атаку на воздушную гавань совершила вооруженная группа людей. В бой с нападавшими вступило контролирующее аэропорт формирование «Специальные силы сдерживания».

Сообщается, что больших жертв удалось избежать благодаря экстренной эвакуации посетителей. К настоящему моменту атаку удалось отразить. Работа воздушной гавани временно прекращена.

# Фотофакт # Нападение

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