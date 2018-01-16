Прямой эфир

Раненная во время резни в пермской школе учительница пришла в сознание, 9 школьников остаются в больницах

16 января 2018 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Девять подростков, получивших ранения в драке с поножовщиной в Перми, до сих пор остаются в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из учеников в тяжелом состоянии в реанимации.

Раненная во время резни в пермской школе учительница пришла в сознание, 9 школьников остаются в больницах-1

Учительница, которой нанесли удар в шею, пришла в себя, но пока дышать ей помогает аппарат ИВЛ. Двое инициаторов конфликта также находятся на лечении. У их палат дежурят сотрудники полиции.

Напомним, 15 января в одной из школ Перми между подростками произошла драка на ножах, в результате которой пострадали 15 человек. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Шокирующее происшествие в пермской школе: что известно о трагедии

# Фотофакт # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв дома в Бельгии: кадры с места происшествия
16 января 2018 08:16

Взрыв дома в Бельгии: кадры с места происшествия

20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт
16 января 2018 08:04

20 погибших и 60 раненых. Итоги атаки на ливийский аэоропорт

Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных
15 января 2018 20:42

Двойной теракт в центре столицы Ирака: 35 погибших, около 80 раненных