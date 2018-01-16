Раненная во время резни в пермской школе учительница пришла в сознание, 9 школьников остаются в больницах

Новости России. Девять подростков, получивших ранения в драке с поножовщиной в Перми, до сих пор остаются в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из учеников в тяжелом состоянии в реанимации.

Учительница, которой нанесли удар в шею, пришла в себя, но пока дышать ей помогает аппарат ИВЛ. Двое инициаторов конфликта также находятся на лечении. У их палат дежурят сотрудники полиции.

Напомним, 15 января в одной из школ Перми между подростками произошла драка на ножах, в результате которой пострадали 15 человек. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.