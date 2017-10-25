Сенат США одобрил изменения в законопроекте об электронной слежке «Пункт 702»

Новости США. Сенат США одобрил ключевой законопроект об электронной слежке. По предварительным данным, он направлен на иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документ, известный как «Пункт 702», внесли изменения после действий Эдварда Сноудена.

Экс-сотрудник ЦРУ подробно описал программы слежки, неизвестные до этого широкой публике. Администрация Дональда Трампа выступает за неограниченное продление закона в нынешней редакции. Однако правозащитники опасаются, что эта версия законопроекта позволит спецслужбам получать информацию не только об иностранцах, но и о гражданах США.