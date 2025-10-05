В США продолжается шатдаун – более миллиона военных вынуждены работать без оплаты

США переживают шатдаун, и, как всегда, тяжело. В Белом Доме заявили, что более миллиона военных вынуждены нести службу без оплаты и просят помощи с продовольствием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Больше 330 тысяч сотрудников Пентагона и больше трети Белого дома ушли в отпуск за свой счет, как и другие бюджетники в США, что скажется на финансовом состоянии страны. Как считают некоторые эксперты, из-за шатдауна ВВП Америки может терять по 15 миллиардов долларов в неделю. Серьезные аргументы, чтобы правительство быстрее пришло в политическую форму.