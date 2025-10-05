Зеленский послы взрывов в Украине попросил о перемирии в воздухе

После серии взрывов на территории Украины лидер Владимир Зеленский заявил о возможности одностороннего прекращения огня в воздушном пространстве. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление стало неожиданным изменением его предыдущей позиции.

Причиной такого шага могут быть трудности с противовоздушной обороной: нехватка ракет и уязвимость системы ПВО. На фоне приближающихся холодов это вызывает беспокойство.

В ночь на воскресенье по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Вооруженные силы России атаковали объекты оборонной и энергетической инфраструктуры, заявив, что все цели достигнуты.

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