Илон Маск: бета-версия переписанной «Википедии» выйдет через две недели

Илон Маск объявил, что первая бета-версия «Грокипедии», которая является альтернативной «Википедией», созданной его компанией xAI, выйдет через две недели. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, проект будет представлять собой улучшенную версию «Википедии» с учетом источников, ранее исключенных из цитирования.

Ранее Маск раскритиковал «Википедию» и поддержал призыв прекратить ее финансирование после скандальной публикации об активисте консервативной партии. «Грокипедия» станет частью разработки искусственного интеллекта Grok.

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