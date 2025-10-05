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Илон Маск: бета-версия переписанной «Википедии» выйдет через две недели

05 октября 2025 16:04
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Илон Маск: бета-версия переписанной «Википедии» выйдет через две недели-0

Илон Маск объявил, что первая бета-версия «Грокипедии», которая является альтернативной «Википедией», созданной его компанией xAI, выйдет через две недели. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, проект будет представлять собой улучшенную версию «Википедии» с учетом источников, ранее исключенных из цитирования.

Ранее Маск раскритиковал «Википедию» и поддержал призыв прекратить ее финансирование после скандальной публикации об активисте консервативной партии. «Грокипедия» станет частью разработки искусственного интеллекта Grok.

Фото: pixabay

# Наука # Илон Маск

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