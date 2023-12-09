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NYT: Киев не может планировать операции из-за помощи США

09 декабря 2023 11:51
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Неопределенность в вопросе американской помощи усложняет планирование действия армии Украины на линии фронта. Об этом заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times, передает РИА Новости.

Он отмечает, что из-за неизвестности количества доступных боеприпасов Украина не может строить долгосрочные планы. Это приводит к хаосу в системе планирования действий Вооруженных сил Украины.

Ранее Вашингтон начал сокращать объем помощи Киеву, и количество поставляемых вооружений значительно снизилось. Очевидно, что Пентагон старается растянуть оставшиеся средства на как можно больший срок. При этом в Белом доме признают, что ранее выделяемые Киеву средства на исходе, поэтому объем поставляемого оружия сокращается.

# Международная политика # Макс Бергманн

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