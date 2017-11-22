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Возле Оттавы из-за поломки экстренно сел на трассу легкомоторный самолет: кадры с места событий

22 ноября 2017 10:11
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Новости Канады. Легкомоторный самолет экстренно приземлился на трассе в пригороде канадской столицы Оттавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Оттавы из-за поломки экстренно сел на трассу легкомоторный самолет: кадры с места событий-1

Перед тем, как совершить аварийную посадку, пилот подал сигнал бедствия в ближайший аэропорт, до которого не дотянул считанные километры.

Самолет получил серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.

# Фотофакт # Крушение

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