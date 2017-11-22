Возле Оттавы из-за поломки экстренно сел на трассу легкомоторный самолет: кадры с места событий

Новости Канады. Легкомоторный самолет экстренно приземлился на трассе в пригороде канадской столицы Оттавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Легкомоторный самолет экстренно приземлился на трассе в пригороде канадской столицы Оттавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед тем, как совершить аварийную посадку, пилот подал сигнал бедствия в ближайший аэропорт, до которого не дотянул считанные километры.
Самолет получил серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.