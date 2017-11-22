Прямой эфир

Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге

22 ноября 2017 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Путешествие через горы Цзилин на скорости в 250 километров в час. В Китае сделали первый пробный прогон по высокороскоростной железной дороге из Сианя в Чэньду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: В Китае сделали первый прогон по высокороскоростной железной дороге-1

Расстояние между городами – почти 750 километров.

Поезд-пуля, как его назвали разработчики, способен преодолеть их всего за три часа. Раньше на это уходило в пять раз больше времени. Чтобы не наносить вреда окружающей среде, железную дорогу пустили в обход заповедников с их редкими обитателями.

# Фотофакт # Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции продали с аукциона золотой лавровый лист с короны Наполеона Бонапарта
22 ноября 2017 10:00

Во Франции продали с аукциона золотой лавровый лист с короны Наполеона Бонапарта

На окраине Тбилиси несколько часов идет контртеррористическая спецоперация: подозреваемые открыли огонь
22 ноября 2017 08:34

На окраине Тбилиси несколько часов идет контртеррористическая спецоперация: подозреваемые открыли огонь

Умер Дмитрий Хворостовский
22 ноября 2017 07:36

Умер Дмитрий Хворостовский