Прямой эфир

Японии угрожает крупнейший энергетический кризис

06 июня 2022 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Японии угрожает крупнейший энергетический кризис. К концу 2022 года с дефицитом электроэнергии могут столкнуться миллионы жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японии угрожает крупнейший энергетический кризис-1

Основная причина – остановка многих тепловых электростанций из-за окончания срока эксплуатации. А перезапуск работы многих АЭС, которые перестали работать после аварии на Фукусиме, тормозят местные власти.

Помимо этого, в стране возникли проблемы с поставками энергоресурсов из России. Если ситуация не исправится, то холодной зимой дефицит электроэнергии составит более 3,5 миллиона киловатт, что эквивалентно потребностям миллиона домов.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бангладеш по меньшей мере 49 человек погибли при взрыве и пожаре на контейнерном складе
06 июня 2022 08:59

В Бангладеш по меньшей мере 49 человек погибли при взрыве и пожаре на контейнерном складе

Польша готовит плацдарм для размещения дополнительных войск НАТО
06 июня 2022 08:57

Польша готовит плацдарм для размещения дополнительных войск НАТО

Ещё один кровавый день в истории США. В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе
05 июня 2022 15:37

Ещё один кровавый день в истории США. В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе