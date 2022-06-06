Новости Японии. Японии угрожает крупнейший энергетический кризис. К концу 2022 года с дефицитом электроэнергии могут столкнуться миллионы жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная причина – остановка многих тепловых электростанций из-за окончания срока эксплуатации. А перезапуск работы многих АЭС, которые перестали работать после аварии на Фукусиме, тормозят местные власти.

Помимо этого, в стране возникли проблемы с поставками энергоресурсов из России. Если ситуация не исправится, то холодной зимой дефицит электроэнергии составит более 3,5 миллиона киловатт, что эквивалентно потребностям миллиона домов.