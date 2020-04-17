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В США постепенно начали снимать санитарные ограничения. Дональд Трамп сделал заявление

17 апреля 2020 09:13
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Новости США. В США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп.

Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

В США постепенно начали снимать санитарные ограничения. Дональд Трамп сделал заявление-1

Предложенный план возвращения к нормальной жизни разделен на три фазы. На первом этапе предлагается сохранять жесткие меры социального дистанцирования. На втором предусмотрено открытие учебных заведений. На последнем этапе будут отменены ограничения для уязвимых групп людей. Возобновить работу смогут все учреждения. В каждом штате губернаторы сами будут решать, какие шаги предпринять в текущий момент.

В США постепенно начали снимать санитарные ограничения. Дональд Трамп сделал заявление-4

По словам американского лидера, в ближайшее время ограничения начнут отменять как минимум 29 штатов. Некоторые смогут это сделать уже сегодня, 17 апреля. За последнюю неделю на 30 % территории США новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

В США постепенно начали снимать санитарные ограничения. Дональд Трамп сделал заявление-7

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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