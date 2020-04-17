В США постепенно начали снимать санитарные ограничения. Дональд Трамп сделал заявление

Новости США. В США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп. Трамп: «Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбол»

Предложенный план возвращения к нормальной жизни разделен на три фазы. На первом этапе предлагается сохранять жесткие меры социального дистанцирования. На втором предусмотрено открытие учебных заведений. На последнем этапе будут отменены ограничения для уязвимых групп людей. Возобновить работу смогут все учреждения. В каждом штате губернаторы сами будут решать, какие шаги предпринять в текущий момент.