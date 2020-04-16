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В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

16 апреля 2020 20:07
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Новости мира. Ни одного случая смерти от коронавируса не выявили за последние сутки в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?-1

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране готовятся к смягчению карантина. Уже с 20-го числа начнут постепенно открываться магазины, рынки, учебные и социальные объекты. Решение об отмене некоторых ограничений приняли и в Германии. С понедельника вернутся к работе торговые точки и социальные учреждения, а школьники приступят к учебе в начале мая.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?-4

В это же время жителям Польши разрешат посещать леса и парки. В конце апреля к привычной жизни начнет возвращаться и Швейцария. Сперва откроются салоны красоты, в середине мая – школы, магазины и рынки, а в начале июня – средние и высшие учебные заведения.

# Коронавирус # Фотофакт

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