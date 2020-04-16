В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

Новости мира. Ни одного случая смерти от коронавируса не выявили за последние сутки в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране готовятся к смягчению карантина. Уже с 20-го числа начнут постепенно открываться магазины, рынки, учебные и социальные объекты. Решение об отмене некоторых ограничений приняли и в Германии. С понедельника вернутся к работе торговые точки и социальные учреждения, а школьники приступят к учебе в начале мая.