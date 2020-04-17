Прямой эфир

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину

17 апреля 2020 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Мощный взрыв прогремел на бумажной фабрике в американском штате Мэн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в цеху, где древесную стружку смешивают с водой и химикатами.

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину-1

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину-3

Жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что из-за карантина на производстве было мало рабочих. В момент ЧП никто из них не находился непосредственно у оборудования. Сотрудников эвакуировали. Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь нескольким пострадавшим. Причины инцидента пока не установлены.

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину-6

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину-8

В США на бумажной фабрике прогремел мощный взрыв. Жертв удалось избежать благодаря карантину-10

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?
16 апреля 2020 20:07

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

Ливни в Иране привели к наводнению. Погибли 4 человека
16 апреля 2020 19:56

Ливни в Иране привели к наводнению. Погибли 4 человека

Авиакомпания США на 90 % сократила число майских рейсов
16 апреля 2020 19:48

Авиакомпания США на 90 % сократила число майских рейсов