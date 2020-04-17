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На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья

17 апреля 2020 07:22
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Новости Украины. На украинскую столицу обрушилась пылевая буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураганный ветер с порывами до 22 м/с пронес по городу огромное облако песка и двинулся на северо-запад.

На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья-1

На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья-3

На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья-5

На своем пути он сметал рекламные щиты и валил деревья. Видимость на дорогах значительно сократилась, что привело к увеличению числа ДТП.

Возникновение этого природного явления в Украине не редкость. Такое случается весной из-за отсутствия привычной нормы осадков. Поскольку зима была бесснежной, почва пересохла, что привело к образованию пыли.

На Киев обрушилась пылевая буря, ураганный ветер сметал рекламные щиты и валил деревья-8

Отметим, песчаная буря пронеслась по югу Беларуси. Необычные кадры появились в соцсетях (подробнее здесь).

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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