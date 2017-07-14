Белоруску в Риме протащило по тоннелю до следующей станции метро: женщина с переломами в больнице

Женщина застряла в дверях поезда, внутри вагона оказалась ее рука.

Новости Беларуси. Белоруска пострадала в римском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварийная тормозная система, которая обычно действует в таких случаях, не сработала. Женщину протащило по тоннелю до следующей станции. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами.