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Белоруску в Риме протащило по тоннелю до следующей станции метро: женщина с переломами в больнице

14 июля 2017 17:11
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Новости Беларуси. Белоруска пострадала в римском метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина застряла в дверях поезда, внутри вагона оказалась ее рука.

ЧП произошло на пересадочной станции «Термини».

Белоруску в Риме протащило по тоннелю до следующей станции метро: женщина с переломами в больнице-1

Аварийная тормозная система, которая обычно действует в таких случаях, не сработала. Женщину протащило по тоннелю до следующей станции. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами.

Медики сообщили, что угрозы для ее жизни нет.

# Фотофакт # Несчастный случай

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