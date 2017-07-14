Человек с ножом вплавь добрался до пляжа в Хургаде: подробности нападения на туристов в Египте

Новости Египта. Кровавую расправу устроил мужчина с ножом в египетском Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вплавь добрался до пляжа одного из отелей и напал на отдыхающих.

В результате пострадали шесть человек. Два человека погибли. По имеющейся информации это граждане Укрины, от полученных ранений они скончались в больнице. Еще четверо отдыхающих из Польши и Сербии пострадали. Они госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. По словам специалистов, их жизни ничего не угрожает.