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Человек с ножом вплавь добрался до пляжа в Хургаде: подробности нападения на туристов в Египте

14 июля 2017 16:43
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Новости Египта. Кровавую расправу устроил мужчина с ножом в египетском Хургаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вплавь добрался до пляжа одного из отелей и напал на отдыхающих.

В результате пострадали шесть человек. Два человека погибли. По имеющейся информации это граждане Укрины, от полученных ранений они скончались в больнице. Еще четверо отдыхающих из Польши и Сербии пострадали. Они госпитализированы и находятся под наблюдением медиков. По словам специалистов, их жизни ничего не угрожает.

Человек с ножом вплавь добрался до пляжа в Хургаде: подробности нападения на туристов в Египте-1

Посольство Беларуси в Египте отслеживает ситуацию.

Дипломаты сообщают, что наших соотечественников среди пострадавших при атаке нет.

Мотивы нападавшего пока не известны. Его задержали сразу же после совершения преступления.

# Фотофакт # Нападение

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